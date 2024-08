Tony Ramos durante o ’Conversa com Bial’ - Reprodução de vídeo

Tony Ramos durante o ’Conversa com Bial’Reprodução de vídeo

Publicado 09/08/2024 08:10

Rio - Tony Ramos, de 75 anos, participou do "Conversa com Bial", desta quinta-feira (7), e voltou a falar sobre as duas cirurgias que foi submetido para drenar sangramentos entre o cérebro e o crânio. Durante a entrevista, o ator lembrou que a mulher, Lidiane Barbosa, o encontrou desacordado.

fotogaleria

"Chega naquela terça-feira, falei com Lidiane, minha mulher: vou deitar um pouco, que esta dor de cabeça não passa. Tomei um analgésico, meia hora, 40 minutos depois, nada! A dor era como se a testa fizesse assim: tum, tum, tum (sinaliza como se estivesse latejando). Achei que era da coluna, que, de vez enquanto, tenho sempre um incômodo do lado esquerdo. Me ajeitando no espaldar da cama, o texto do filme ("A Lista") ao lado, aguardando o carro da produção vir me apanhar. Até que Lidiane fala: Tony, o carro chegou. Isso eu já não lembro, isso é o relato dela. Como ela vê que eu não respondo, sobe e me vê estranhamente na cama e parte do corpo no chão", afirmou o veterano.

Tony também negou que tenha tido medo. "Acredite se quiser, mas medo não bateu. Bateu alívio de algo inesperado, indescritível e assustador. Quando eu realizei o que eu tinha passado e a narração aqui, da minha companheira falando comigo, dando beijinho, aí você diz: Papai do Céu, obrigado", declarou, emocionado.

Amor por Lidiane e fofocas

No programa, Tony, que costuma ser discreto em relação a vida pessoal, negou que seja 'fofoqueiro' e se declarou para Lidiane, com quem é casado há 54 anos. "O que a gente só sabe junto, é quanto o amor é literalmente no olho. O quanto a gente sabe junto, entre outras coisas mais, é que o calor daquela pele na outra pele, só nós sabemos juntos. E o que eu sei, só sabendo junto com a minha companheira, é que, definitivamente, o único beijo eletrizante que eu dou, é com ela e ela sabe como é. Deu certo", afirmou. "Não existe uma fórmula definida. O que sei junto com a minha companheira é: nunca fofocar. Você não nos verá no arredondado da fofoca. A gente não gosta, por temperamento. E que eu só sei junto dela é o grande amor que tenho por ela", disse o veterano.