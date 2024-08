Dado Villa-Lobos celebra turnê e explica motivo de não poder usar o nome Legião Urbana - Reprodução de vídeo

Publicado 08/08/2024 12:17 | Atualizado 08/08/2024 12:17

Rio - O músico Dado Villa-Lobos, de 59 anos, participou do "Conversa com Bial", do GNT, desta quarta-feira (7), e celebrou a nova turnê "As V Estações", que reúne sucessos da banda Legião Urbana. Ao lado do baterista Marcelo Bonfá, outro remanescente da formação original do grupo, e o cantor André Frateschi, que assumiu o vocal das apresentações, o artista explicou no programa o motivo de não poder usar o nome do grupo nas apresentações.



"Esses dois discos foram uma virada de página. Os três primeiros [discos] estavam muito em função da gente de Brasília. Esses dois discos foram um amadurecimento nesse sentido. As canções estão mais elaboradas, mais pensadas e com um lado que não tínhamos até então, uma espiritualidade. Aconteceu muita coisa depois. Paramos um ano, para repensar nossas vidas ali. A gente foi pai, o [Marcelo] Bonfá e eu. E essas coisas mudam muito o sentido da vida, que acaba sendo traduzido nas canções naquele momento", iniciou Villa-Lobos.