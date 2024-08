Eliana fala sobre mudanças na estreia do ’Saia Justa’ - Reprodução de vídeo / GNT

Eliana fala sobre mudanças na estreia do ’Saia Justa’Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 08/08/2024 07:51 | Atualizado 08/08/2024 07:59

Rio - Eliana, de 51 anos, fez sua estreia no "Saia Justa", do GNT, na noite desta quarta-feira, e falou sobre as mudanças que ocorreram em sua vida. Ao lado de Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil no sofá da atração, a apresentadora recordou as dificuldades na gestação da filha Manuela, que atualmente tem seis anos, comentou a fama de 'certinha' e citou a mudança transição do SBT pela TV Globo.

fotogaleria

"Essa minha transição de emissora, esse papel de ser apresentadora de auditório e chegar aqui foi uma transição por amor, foi pensada, desejada, planejada, consciente. Claro que mesmo as mudanças por amor também carregam uma certa dor. Quando eu penso nas mudanças, logo que a gente chega nelas, tem um certo desequilíbrio. Tem que observar a questão da saúde mental, para aonde você quer seguir", afirmou.

Eliana também lembrou quando teve um descolamento de placenta no terceiro mês da gestação da filha, Manuela. Na época, ela estava em um bom momento profissional. "Lembro perfeitamente quando minha vida mudou da noite para o dia, na gravidez da Manuela tive um descolamento de placenta. Sucesso absoluto, tinha acabado de fazer uma gravação incrível, fui para casa, no outro dia, tive um sangramento severo e fui para o hospital, à beira da morte mesmo. Minha médica falou: ou você fica aqui ou pode perder a Manuela e a sua vida".

"Foi quando precisei avisar meu patrão, Silvio Santos. Ele perguntou: "Quando você volta?" E eu falei: 'Só volto quando minha filha nascer'... Foi a maior lição que eu puder ter na minha vida que não tinha controle de nada...Dentro das possibilidades, o que eu podia fazer por mim e pela minha filha era ficar cinco meses deitada. Eu ia ao banheiro de cadeira de rodas, eu tomava banho sentada. Minha vida mudou de maneira muito inesperada. E eu saí dessa mudança inesperada, que foi pela dor, completamente renovada. Acompanhar o processo também é muito importante", declarou a apresentadora. "Veio o nascimento da minha filha e o renascimento da mulher, mais forte, mais empática e observadora", completou.

Em outro momento da atração, Eliana negou que fosse 'certinha' como muitos pensam. "Sou super simétrica e sou reconhecida como 'a certinha'. Pelo amor de Deus, não sou 'certinha'. Já estou avisando e aqui teremos espaço para isso", destacou.

Eliana faz relato emocionante sobre a gravidez da Manuela e como isso exigiu com que ela mudasse drasticamente. @Eliana #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/huiuJoigvT — Canal GNT (@canalgnt) August 8, 2024