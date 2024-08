Edu Guedes apresentará o ’Fica com a Gente’, na RedeTV! - Divulgação / RedeTV!

Edu Guedes apresentará o ’Fica com a Gente’, na RedeTV!Divulgação / RedeTV!

Publicado 08/08/2024 11:33 | Atualizado 08/08/2024 11:34

Rio - Após quatro anos, Edu Guedes está de volta à RedeTV! e comandará o programa "Fica com a Gente", a partir desta segunda-feira (12). Na atração, o chef de cozinha, que é noivo da apresentadora Ana Hickmann, ensinará receitas e receberá convidados especiais para um bate-papo descontraído.



"Estar de volta à RedeTV! é muito especial. A emissora sempre me deu liberdade e cheguei onde estou profissionalmente fazendo o que amo e o que acredito. Minha maior realização são os telespectadores, pois me permitem entrar todos os dias no lugar mais especial que existe: dentro da casa de cada um. Só tenho a agradecer mais uma vez por esse privilégio", celebra Edu.

Exibido ao vivo, o programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 11h50, e também contará com reportagens especiais e dicas para ajudar na seleção de ingredientes frescos.

O último programa comandado por Guedes nas telinhas foi o "The Chef (2020 - 2024), na Band. Ele também já esteve à frente do "Edu Guedes e Você" (2018–2020), "Melhor Pra Você" (2015–2018), na RedeTV!; "Hoje em Dia" (2005–2015), "Note e Anote" (2000–2004), da Record TV.