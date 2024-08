Virginia revela vontade de participar do BBB e Wanessa Camargo desaconselha: ’Não recomendo’ - Reprodução de vídeo

Virginia revela vontade de participar do BBB e Wanessa Camargo desaconselha: ’Não recomendo’Reprodução de vídeo

Publicado 11/08/2024 10:22 | Atualizado 11/08/2024 10:35

Rio - A cantora Wanessa Camargo contou sobre sua experiência no "Big Brasil 24", durante participação no programa "Sabadou com Virginia", do SBT, que foi ao ar neste sábado (10). No bate-papo, a apresentadora da atração revelou que sente vontade de participar do reality da TV Globo, no entanto, a ex-sister a desencorajou e ainda destacou que não voltaria ao confinamento devido ao 'sofrimento'.

Wanessa explicou que devido aos seu 24 anos de carreira, ela está habituada com os holofotes, mas ressaltou que a experiência dentro da "casa mais vigiada" do país é diferente. "Eu já estava acostumada com um pouquinho de exposição, mas nada se compara ao Brasil ver você arrotando. Mexe muito com a nossa cabeça, o tempo lá é outro, você perde a noção. Você fica extremamente sensível e com saudade das pessoas que você ama [...] Você se apega a pessoas que você acabou de conhecer e vira sua melhor amiga em dois dias. [...] É tudo muito intenso. Eu tinha essa impressão, eu estava lá uns quatro dias e parecia que eu estava um mês lá dentro. É muito louco", contou a cantora.

fotogaleria

Em seguida, Virginia expressou seu desejo de ser umas das participantes do 'BBB'. "Eu tenho vontade de ir", revelou. "Ai amiga. Não recomendo, não", disparou Wanessa.



Ao ser questionada pela apresentadora se voltaria ao reality, a cantora respondeu: "Não. Eu vivi coisas legais. Acho que a gente aprende muito, sabe? A gente sai e tem um baita aprendizado. É uma chance de você olhar e falar: 'o que eu faço com isso aqui? as coisas boas e ruins'. [...] Mas é um sofrimento. Se as pessoas entendessem que é só um programa, só um jogo, que é sobre você lá dentro [do reality], ok. Mas é muito complicado o que a sua família e as pessoas que amam você passam", desabafou.



Wanessa aprofundou o motivo da sua decisão. "Então, por mim, eu seguro a onda, mas o que mais dói é ver as pessoas atacando sua família, seus filhos, você tem que lidar com 'fake news', que se espalha e vira um negócio que para arrumar aquilo e trazer a verdade já foi. Lá dentro você não sabe de nada, mas as pessoas que você ama sofrem aqui fora. Dinheiro nenhum vale a pena a paz. Tem que coisas que não valem", concluiu.

Em seguida, Virginia expressou seu desejo de ser umas das participantes do 'BBB'. "Eu tenho vontade de ir", revelou. "Ai amiga. Não recomendo, não", disparou Wanessa.Ao ser questionada pela apresentadora se voltaria ao reality, a cantora respondeu: "Não. Eu vivi coisas legais. Acho que a gente aprende muito, sabe? A gente sai e tem um baita aprendizado. É uma chance de você olhar e falar: 'o que eu faço com isso aqui? as coisas boas e ruins'. [...] Mas é um sofrimento. Se as pessoas entendessem que é só um programa, só um jogo, que é sobre você lá dentro [do reality], ok. Mas é muito complicado o que a sua família e as pessoas que amam você passam", desabafou.Wanessa aprofundou o motivo da sua decisão. "Então, por mim, eu seguro a onda, mas o que mais dói é ver as pessoas atacando sua família, seus filhos, você tem que lidar com 'fake news', que se espalha e vira um negócio que para arrumar aquilo e trazer a verdade já foi. Lá dentro você não sabe de nada, mas as pessoas que você ama sofrem aqui fora. Dinheiro nenhum vale a pena a paz. Tem que coisas que não valem", concluiu.

Vale lembrar que durante o 'BBB 24', Wanessa foi expulsa por agredir o campeão da edição, Davi, enquanto ele dormia.