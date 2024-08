Fábio Jr. e Cleo cantam juntos em especial de Dia dos Pais do ’Altas Horas’ - Reprodução de vídeo

Publicado 11/08/2024 07:44 | Atualizado 11/08/2024 07:48

Rio - A edição especial de Dia dos Pais do "Altas Horas", da TV Globo, exibida na noite deste sábado (10), foi marcada por um dueto do cantor Fábio Jr., de 70 anos, com sua filha, Cleo, 42. "Pai", a canção do próprio artista, foi escolhida para celebrar o momento. Durante o programa também foi apresentada algumas homenagens aos dois.

Assista:

Fábio Jr. cantando "Pai" pela primeira vez ao lado da filha Cleo Pires. #AltasHoras pic.twitter.com/c5PBlQyx1I — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 11, 2024

"É difícil cantar essa música, principalmente para o seu pai estando ali do lado. E esse encontro na arte ao mesmo tempo. São muitas coisas que emocionam", contou a atriz. "E eu com a lembrança do meu pai que é sempre muito [presente]", completou o cantor. A atração exibiu uma homenagem com fotos e vídeos revivendo alguns momentos entre os dois, desde a infância da artista. "É difícil cantar essa música, principalmente para o seu pai estando ali do lado. E esse encontro na arte ao mesmo tempo. São muitas coisas que emocionam", contou a atriz. "E eu com a lembrança do meu pai que é sempre muito [presente]", completou o cantor. A atração exibiu uma homenagem com fotos e vídeos revivendo alguns momentos entre os dois, desde a infância da artista.