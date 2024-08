Ex-casal usou as redes sociais para falar sobre o término - reprodução Instagram

Publicado 21/08/2024 14:07 | Atualizado 21/08/2024 14:25

Rio - Após Selminha Sorriso comunicar o término de seu relacionamento de quase cinco anos com Vagner Magal, o cantor decidiu se pronunciar publicamente, nesta quarta-feira (21). O ex-vocalista do Clareou compartilhou um comunicado sobre a separação, no Instagram, e disse que viveu um "período de grande aprendizado e amor" com a porta-bandeira da Beija-Flor. A reação dos internautas foi imediata, e o artista decidiu trancar os comentários em sua conta no Instagram.

"Quero compartilhar algo importante com vocês. Desde o mês de julho, eu e Selminha Sorriso decidimos, com muito carinho e respeito, seguir caminhos diferentes após cinco anos de uma linda história juntos. Foi um período de grande aprendizado e amor, que guardarei sempre com muito afeto. Agradeço imensamente pelo apoio de todos ao longo dessa jornada. Continuaremos a torcer pela felicidade um do outro e seguimos em frente, com o coração em paz", informa a nota.

A decisão de Magal de bloquear os comentários em sua rede social gerou reações entre os fãs e seguidores. Muitos lamentaram o fim do relacionamento e manifestaram apoio a ambos, especialmente a Selminha, que recebeu diversas mensagens de carinho e solidariedade.

Em sua rede social, Selminha deu a entender, nesta terça-feira, que foi traída pelo cantor. "A vergonha não é minha... Mas eu estava com vergonha de compartilhar com vocês, que eu estava sofrendo. Detalhes, nesse momento, ainda não tenho que falar para vocês. Mas foram dias bem difíceis, de insônia, falta de alimentação... Eu sou negra, não sou loira. Sou negra, honrada, honesta, íntegra e fui mulher para caramba. Eu não sou perfeita, mas eu sei o quanto eu fui mulher. Era amor para ficar velhinha, era amor para a vida toda. E, de repente, você se vê jogada no chão, como se fosse lixo", disse ela em um trecho.

Em 2022, Magal foi internado para tratar sua dependência alcoólica. Na época, ele era paciente bariátrico, e sofria de outros problemas de saúde causados pela covid-19, que se intensificaram pelo consumo de álcool em excesso. Em fevereiro deste ano, o cantor explicou sua saída do Clareou. Ele disse estava cuidando da saúde e aproveitava o tempo afastado dos palcos para trabalhar sua carreira solo.