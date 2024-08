Jade Picon mostra reação ao receber papel em filme nacional - Reprodução / Instagram

Jade Picon mostra reação ao receber papel em filme nacionalReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 22:04 | Atualizado 09/08/2024 22:05

Rio - Jade Picon publicou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (9), mostrando sua reação quando foi chamada para participar do elenco do filme nacional "Cinco Júlias", que será uma adaptação do livro de Matheus Souza. Nas imagens, a atriz compartilhou um pouquinho dos bastidores do longa.

"Quando será que eu vou ter uma resposta falando: 'Oi, Jade! Você passou", refletiu a influenciadora quando ainda estava à espera de uma afirmativa da produção do filme. Já em outro corte do compilado, a artista vibra ao lado da amiga ao receber a resposta que tanto esperava.



Um pouco desse momento especial que estou vivendo! Muito feliz e ansiosa para vocês conhecerem a Júlia", escreveu Jade na legenda da publicação.



Além de Jade, Ananda, Sanny, Ayomi Domenica e Valentina Daniel, também fazem parte do elenco principal, em que todas se chamam "Júlia". Para a personagem, a atriz passou por uma mudança radical no visual, trocando o cabelo castanho por um tom de loiro.