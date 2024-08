Lázaro Ramos, Taís Araujo e mais famosos prestigiam estreia da peça estrelada por Isabel Teixeira

Rio - Isabel Teixeira reuniu um time de famosos na estreia do espetáculo "Jandira – Em Busca do Bonde Perdido", protagonizado por ela, no Teatro das Artes, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (9).

Drauzio Varella, Lázaro Ramos, Taís Araujo, Enrique Diaz, Grace Gianoukas, Johnny Massaro, Juliano Cazarré, Luana Martau, Eliane Giardini e Silvia Pfeifer marcaram presença no local.

O texto do espetáculo é o último escrito em vida pela atriz Jandira Martini, que morreu em janeiro deste ano. Com direção de Marcos Caruso, a peça conta a história de uma mulher que, no palco, relata a descoberta de uma doença que a coloca frente a frente com a finitude da vida. Ela faz uma viagem no tempo relembrando sua vida profissional.

