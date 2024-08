Sthefany Brito exibe barrigão da gravidez em seu Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 16:01 | Atualizado 09/08/2024 16:03

Rio -Sthefany Brito, de 37 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (9) um vídeo em que mostra o crescimento do barrigão, do seu segundo filho, Vicenzo, fruto do relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky.



A atriz que está com sete meses de gestação, elegeu um vestido listrado e resolveu brincar como o tamanho da barriga fica de frente e de lado. "Vim filmar porque achei engraçado. De frente, ninguém diz que estou mega grávida. De lado... Engana, né?."