Bella Campos recebe críticas por usar look oversized na festa de Preta GilReprodução / Instagram / Victor Chapetta / Agnews

Publicado 09/08/2024 22:05 | Atualizado 09/08/2024 22:09

Rio - Bella Campos, de 26 anos, rebateu críticas, nesta sexta-feira (9), que recebeu sobre a roupa que vestiu na festa de 50 anos de Preta Gil , que aconteceu na noite da quinta-feira (8). Nos stories do Instagram, ela contou que a chamaram de "cafona" por ter escolhido uma bermuda e um casaco oversized para a comemoração. Ela aproveitou as ofensas para refletir sobre a pressão estética sobre as mulheres.

"Quando uma mulher aparece com uma roupa sexy, gostosa, decote e transparência, é: 'parabéns', 'gata', 'maravilhosa'. Quando uma mulher aparece com uma roupa que 'não valoriza o corpo dela', como roupas oversized, camisetões e tal, daí está cafona", a artista fez questão de "fazer" aspas com os dedos quando falou sobre peças que valorizariam o corpo feminino.

E deixou um questionamento: "Vamos refletir sobre isso?".

Ela usou o exemplo da cantora Billie Eilish para falar sobre o assunto. "Já pararam para reparar no estilo da Billie Eilish, que começou a exposição na internet bem jovem. Pesquisem por que ela decidiu usar roupas largas", acrescentou. No story seguinte, ela postou um print de uma entrevista em que Billie Eilish explicou o motivo de usar roupas largas.

A jovem estadunidense tinha dito, ao ser entrevistada: "Eu não quero que o mundo saiba tudo sobre mim. É por isso que uso roupas grandes e largas. Ninguém pode ter uma opinião porque eles não podem ver o que tem por baixo. Ninguém vai ficar falando tipo: 'Olha, ela é magra, ela não é magra, ela tem pouca bunda, ela tem bunda grande…' As pessoas não podem falar essas coisas, porque elas não sabem".