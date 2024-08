Preta Gil se choca por não ter visto Giovanna Ewbank em sua festa de 50 anos - Reprodução / Instagram / Victor Chapetta / Agnews

Publicado 09/08/2024 19:13

Rio - Preta Gil se chocou ao descobrir, nesta sexta-feira (9), após o festão que deu em comemoração aos seus 50 anos, que não viu todos os convidados. A cantora chamou cerca de 700 pessoas e soube só no dia seguinte que alguns amigos que ela não falou marcaram presença.

"Estou começando a ver as pessoas que foram na festa e eu não falei. Giovanna Ewbank, Silvia Braz. Não vi, chocada!", disse ela no Stories do Instagram.Nas redes sociais, Preta abriu um álbum de fotos da última noite. "Muito amor! Comemorar essa virada de década ao lado de vocês foi incrível!", escreveu ela na publicação.A festa foi realizada em um armazém na Zona Portuária do Rio e teve shows de Ludmilla e Psirico. Durante a apresentação da banda baiana, outros artistas fizeram uma participação especial como O Kanalha, apontado como affair da cantora.