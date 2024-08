Sorocaba e Biah Rodrigues com recém nascidos - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 13:48 | Atualizado 09/08/2024 13:50

Rio - Biah Rodrigues, publicou um vídeo em seu Instagram, de como foi o nascimento dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. Os bebês completaram um mês de vida nesta sexta-feira (9) e comemorou com a exibição das imagens do parto.



A influenciadora de 27 anos mostrou que teve um parto cesariana e os filhos nasceram muito bem e tranquilos. Ela e o marido logo pegaram os dois no colo e os apresentaram para a família, que esperava em uma sala do lado da sala de parto.

Biah já é mãe de Theo, de 3 anos, e Nanda, de 2, fruto do relacionamento com o cantor, Sorocaba. Vale lembrar que ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e precisou ir para a UTI devido à pressão alta. Ela ficou internada por alguns dias antes de receber alta hospitalar com os filhos.