Fernanda Paes Leme detalha como conseguiu ir à festa de Preta GilReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 10:49 | Atualizado 09/08/2024 10:54





"50 anos da minha amiga da vida… Deixei o leite da criança e voei para o Rio de Janeiro celebrar. De brinde ainda reencontrei tanta gente boa. Claro que o coração apertou de ficar uma noite longe da minha filha, claro que mostrei foto dela pra festa toda, claro que o leite vazou levemente, claro que vai ter gente que vai julgar", iniciou Fernanda na legenda da publicação. Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, detalhou através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (9), como conseguiu ir ao aniversário de 50 anos de Preta Gil . O festão, que aconteceu no Rio de Janeiro, na noite desta quinta (8), contou com a presença de muitos famosos. A apresentadora, que é mãe de Pilar, de três meses de vida, ressaltou como foi 'importante' essa decisão."50 anos da minha amiga da vida… Deixei o leite da criança e voei para o Rio de Janeiro celebrar. De brinde ainda reencontrei tanta gente boa. Claro que o coração apertou de ficar uma noite longe da minha filha, claro que mostrei foto dela pra festa toda, claro que o leite vazou levemente, claro que vai ter gente que vai julgar", iniciou Fernanda na legenda da publicação.

"Mas só eu sei o quanto foi importante pra mim esse bate e volta. Sim, são 8:20 e eu já estou em SP, no táxi, voltando pra casa, cheia de saudade da minha filha. Ah! E é claro que eu não dormi. Que 'surtinho' bom foi esse. Bora viver!", finalizou a artista. Na sequência de fotos, ela mostrou um pouco da festa e posou com a aniversariante e outros convidados. Além disso, compartilhou um registro voltando para casa. "Mas só eu sei o quanto foi importante pra mim esse bate e volta. Sim, são 8:20 e eu já estou em SP, no táxi, voltando pra casa, cheia de saudade da minha filha. Ah! E é claro que eu não dormi. Que 'surtinho' bom foi esse. Bora viver!", finalizou a artista. Na sequência de fotos, ela mostrou um pouco da festa e posou com a aniversariante e outros convidados. Além disso, compartilhou um registro voltando para casa.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas mandaram mensagens de apoio à apresentadora. "Que bom que você veio. O leite de hoje vai jorrar todo o amor que você celebrou ontem com a gente", escreveu a atriz Carolina Dieckmann. "Arrasou, Fe! Queria muito ter conseguido ir e estar nessa leveza. Você merece", disse a influenciadora digital Shantal. "Mães são pessoas, cara! 'Bora' viver com eles e sem eles também", escreveu uma usuária do Instagram.