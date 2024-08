MC Hariel é pai pela segunda vez e se emociona - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 21:56

Rio - MC Hariel, de 26 anos, celebrou o nascimento de sua filha caçula, Maitê, nesta quarta-feira (7), nas redes sociais. Recentemente, o cantor tinha anunciado uma pausa na agenda de shows para acompanhar a vinda da caçula. Ele também é pai de Jorge, de 2 anos, com a esposa Kaynna Barbaresco, de 27 anos. O MC fez uma live no Instagram um dia depois em que a filha nasceu, mostrando a recém-nascida para os fãs, na noite desta quinta-feira (8).

"Sem palavras pra descrever… bem-vinda ao mundo, Maitê", escreveu na legenda.

Vários artistas demonstraram carinho pela notícia do funkeiro. "Aeee, que Deus abençoe", comemorou Maisa. "Bem-vinda Maitê! Jesus abençoe", desejou Pocah. Ferrugem escreveu uma mensagem calorosa: "Parabéns, meu irmão! Vibro com cada momento feliz da sua vida, pois sei da tua pureza e do quanto tu merece viver bem! Deus abençoe".