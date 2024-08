Luísa Sonza desabafa sobre medo de comentários maldosos - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 17:30

Rio - Luísa Sonza, de 26 anos, recentemente publicou um álbum no Instagram e recebeu elogios dos fãs. Porém, na noite da quarta-feira (8), após a postagem, a cantora desabafou nos Stories explicando o motivo de não postar tantas fotos suas assim, expondo suas inseguranças, principalmente com fotos de biquíni.

A galera tá falando: 'Nossa, que legal quando a Luisa solta o dump e sua real personalidade'. Gente, eu só não posto mais porque eu tenho medo de assustar as pessoas. Não porque não é demais, é normal. Só que quando eu também postava, em alguma época, foto normal minha, a galera [comentava]: 'Cara, não tá bem, tá estranho'"."Eu tô no melhor momento da minha vida, eu nunca tive tão feliz na minha vida, juro. Às vezes a gente quer fazer uma cara de mal, quer fazer uma cara de tipo 'ãn', e aí as pessoas... cara, complicado, sabe? Não dá para postar foto de biquíni, foto na praia", desabafou.Luísa se apresentará no Palco Mundo do Rock in Rio no dia 22 de setembro.