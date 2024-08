Graziella Schmitt abre álbum de fotos em família - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 15:37

Rio - A ex-paquita Graziella Schmitt, de 43 anos, publicou em seu perfil no Instagram, as mudanças e os momentos em família. Entre eles o aniversário da filha mais velha, Constance, de 5 anos, novidades no trabalho e a chegada de mais um filho.



"Esses últimos 30 dias! Wow!! Quantas coisas aconteceram… Provavelmente um dos meses mais intensos da minha história com o Paulo enquanto casal! Estava meditando sobre isso e decidi compartilhar um pouquinho do que vivemos, sem deixar passar, é claro, a parte mais importante que é agradecer a todos que fizeram parte desse tempo tão especial", começou.



"Nesses últimos 25 dias tivemos um bebê, celebramos o aniversário de 5 anos da nossa filha mais velha Constance (entendemos, que, mesmo em meio a tantas coisas como o pós-parto e o novo neném não podíamos deixar passar o aniversário dela em branco, justamente por conta da chegada do irmão)", disse a atriz.



Além de Constance, Graziella Schmitt tem mais dois filhos, Chloe e Guel, frutos do relacionamento com Paulo Leal. O casal está a espera de mais um bebê em breve.