Michel Teló e a mulher, Thais Fersoza - Reprodução do Instagram

Publicado 08/08/2024 14:21

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, e o marido, Michel Teló, de 43, curtiram o dia ensolarado, desta quinta-feira (8), na piscina do Copacabana Palace, luxuoso hotel na Zona Sul do Rio. Em uma publicação feita no Instagram, a apresentadora exibiu um clique dois dois juntinhos e outro dela renovando o bronzeado. De maiô, ela deu um show de beleza e boa forma.

"Um momentinho só pra nós. Curtindo o visual e um ao outro", escreveu Thais na legenda. O sertanejo também compartilhou um clique com a amada em sua rede social e citou a música "Fugidinha". "O jeito é... Thais, amei a surpresa", declarou.

Nos stories, a apresentadora explicou a motivação do momento romântico com o marido. "Estamos começando comemorações de uma data especial, que está por vir. Esse ano é um ano muito especial".

Vale lembrar Teló pediu Thais em casamento novamente durante o Carnaval. Ela, claro, aceitou. "Esse ano a gente completa 10 anos de casados! Resolvi pedir onde a gente se conheceu! No carnaval! Um dos momentos mais emocionantes da nossa vida! A voz embargada, coração acelerado, mãos tremendo, mas deu tudo certo! Tata Fersoza, você é o amor da minha vida. Que sorte a minha ter você!", escreveu ele.

O casal se conheceu no carnaval de 2012, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Os artistas se casaram em 2014 e são pais de Melinda e Teodoro.