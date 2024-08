Xuxa lembra adolescência e início da carreira em trend das redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 16:09

Rio -Xuxa Meneghel de 61 anos, entrou na 'trend' e lembrou os momentos do início da sua carreira e traços da adolescência em seu Instagram nesta quinta-feira (8). A nova moda consiste em mostrar fotos ou vídeos de quando as pessoas eram adolescentes para comparar com o visual de hoje em dia, ao som do sucesso dos anos 1980 Forever Young, da banda Alphaville.



"Entrando na trend também", disse a apresentadora, que começou a carreira artística aos 16 anos como modelo. Os seguidores logo elogiaram: "Belíssima", "Amada por todos, nosso amor de infância", Uma verdadeira rainha nunca perde a majestade.

Recentemente a apresentadora confirmou o retorno do "Planeta Xuxa" às telinhas da Globo, em comemoração aos 60 anos da emissora.