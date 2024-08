Bárbara Labres renovando o bronzeado na Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 08/08/2024 15:09

Rio - Bárbara Labres, de 29 anos, renovou o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (8). De biquíni amarelo, a DJ exibiu o corpão em forma e atraiu olhares. No momento de lazer, ela também conferiu algumas mensagens no celular e bebeu mate. "Escritório na praia hoje", escreveu a artista em uma publicação feita no Instagram stories.

Bárbara estava acompanhada do Carlo Castro, aniversariante do dia. "Aniversário do meu bebê hoje. Meu assessor e meu amigo. Deus abençoe sua vida e que você realize todos os seus sonhos. Te amo e conte comigo", afirmou ela. No local, os dois se divertiram jogando altinha.