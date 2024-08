Gilberto Gil celebra 50 anos da filha, Preta: ’Histriônica’ - Reprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 09:42

Rio - Gilberto Gil, de 82 anos, utilizou as redes sociais para celebrar o aniversário da filha, Preta Gil, que completa 50 anos nesta quinta-feira (8). O cantor homenageou a herdeira em uma publicação com sequência de fotos e vídeos.



"Desde pequeninha Preta tem esse talento que é comum a nós todos. Uma capacidade e um gosto pela variedade do entretenimento. Ela é muito assim, histriônica. Parabéns, filha!", escreveu Gil na legenda. Nos registros, ele resgatou vários momentos da cantora, incluindo quando ela era criança e quando eles cantaram juntos.

Em seguida, o artista ressaltou o lançamento da autobiografia da herdeira. "E hoje tem lançamento especial: a autobiografia 'Os Primeiros 50' chega para contar toda essa trajetória profissional e de vida". Inclusive, em uma das fotos, ele aparece lendo esse livro.



"A gente casou quando se conheceu. Mas comemoramos nos meus 40 anos! Ela é a generosidade em forma de gente. Preta tem o coração cheio de amor e vai deixando seu rastro por onde pisa. A gente é parecida em muita coisa e desde sempre ela me fez e faz feliz!", iniciou.

"Nem da pra escrever tanto porque hoje o dia é todo da leonina mais querida, linda e amada desse planeta! Ela passou perrengue e hoje vai comemorar do jeitinho que gosta (só um bolinho) com amigos da vida. Te amo muito e quero que conte sempre com sua 'mamis'. Obrigada por tanto carinho e proteção com os seus sobrinhos, meus netos. Te amo sempre", declarou Flora.



Preta retribuiu o carinho nos comentários da publicação. "Eu te amo além do infinito, mamis. Você é tudo pra mim e pra nossa família. Que sorte eu tenho em ter você na minha vida! Já já vamos estar juntinhas", disse a cantora.