Viviane Araujo - Reprodução / Instagram

Viviane AraujoReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 20:40

Rio - Viviane Araujo, de 49 anos, resgatou nesta quinta-feira (8) uma foto antiga e comparou com uma atual. A influenciadora entrou para tendência que viralizou nas redes sociais, onde as pessoas têm mostrado suas versões jovens ao som de "Forever Young", da banda Alphaville.

fotogaleria

"Perdendo os traços da adolescência", escreveu Viviane na legenda do vídeo.Nos comentários, os seguidores elogiaram as mudanças da atriz. "O tempo só melhorou o que já era perfeito", enalteceu a fã. "Mulher, tu já nasceu linda e com o tempo conseguiu ficar mais linda ainda", disse outra. "E continua linda… impressionante como sempre foi perfeita", acrescentou mais uma.A rainha de bateria do Salgueiro é casada com o empresário Guilherme Militão, com quem tem um filho, Joaquim, de 1 ano.