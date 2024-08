nana caymmi - reprodução da internet

Publicado 08/08/2024 16:22

Rio -Nana Caymmi segue internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim do hospital, ela apresentou melhora progressiva em seu quadro e foi transferida da UTI Coronariana para a Unidade Semi-Intensiva. Ainda não há previsão de alta



A cantora de 83 anos deu entrada na unidade de saúde, no último dia 26, devido a uma arritmia cardíaca e precisou passar por um implante de marcapasso.