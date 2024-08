Tom Brady compartilha registros de viagem para assistir Olimpíadas com a filha, Vivian - Reprodução / Instagram

Tom Brady compartilha registros de viagem para assistir Olimpíadas com a filha, VivianReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2024 10:47

Rio - O ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de 47 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (8), para compartilhar alguns registros da viagem em Paris, na França. O ex-atleta, que foi ao país para assistir os Jogos Olímpicos 2024, estava acompanhado da filha, Vivian, 11. A menina é fruto do seu antigo casamento com a supermodelo Gisele Bündchen, 44. O ex-casal tem mais um filho, Benjamin, 14.



Na legenda traduzida para o português, Tom celebrou a experiência ao lado da herdeira. "Eu não sabia bem o que esperar ao entrar em 'Paris 2024', mas nossos três dias realmente foram além do que eu poderia ter imaginado. Vimos atletas de muitos esportes e de muitos países, mas foi especialmente significativo poder vir a esta cidade incrível com minha filha e ver as mulheres mais poderosas que já vi, lutando pelo ouro, prata e bronze", iniciou o ex-atleta.

"Pela primeira vez na história olímpica houve uma divisão de 50:50 entre atletas femininos e masculinos, uma estatística que tive orgulho de contar a Vivi enquanto ela observava esses heróis competirem. Os esportes são verdadeiramente únicos em todo o mundo, pois reúnem tantas pessoas e trazem à tona o que há de melhor em todos nós, tanto competidores quanto torcedores. Eu certamente parecia estar vivendo e morrendo com cada uma das apresentações, com grande apreço pelo trabalho duro, comprometimento e dedicação necessários para competir neste nível", continuou.

"Já disse isso algumas vezes ultimamente, mas todos deveríamos aspirar a fazer coisas difíceis. Seja nos esportes ou na vida: vá além da sua zona de conforto para ver o que você realmente pode realizar. Assim como esses atletas de todo o mundo fizeram! Parabéns aos campeões, aos competidores e a toda a cidade de Paris por um evento único, com inúmeras lembranças e relacionamentos duradouros", finalizou o ex-marido da Gisele.



A publicação repercutiu e internautas reagiram. "Família é benção de Deus. Sua filha é muito linda", escreveu uma usuária do Instagram. "Igual a mãe", opinou outro seguidor, destacando a semelhança entre Vivian e Gisele. "Pai maravilhoso", elogiou uma terceira pessoa.

Tom e Gisele começaram a namorar em janeiro de 2007 e oficializaram a união dois anos depois. Em 2022, eles se divorciaram. Além dos filhos com a supermodelo, o ex-jogador de futebol americano é pai de John Edwards, 16, fruto do seu outro casamento com a atriz Bridget Moynahan, 53.