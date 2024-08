Monique Alfradique prestigia peça de Rainer Cadete e Nívea Maria em São Paulo - Van Campos/ Agnews

Publicado 08/08/2024 09:08

Rio - Monique Alfradique, de 38 anos, foi vítima de golpistas e teve o Instagram hackeado mais uma vez, nesta quarta-feira (7). Com o intuito de abordar e enganar as pessoas, os criminosos tem feito publicações na rede social da atriz incentivado os seguidores fazerem depósitos em suas contas bancárias. Em nota, a assessoria de imprensa da artista informou que as medidas relacionadas ao caso estão sendo tomadas.

"Nesta quarta-feira (07/08), Monique Alfradique, que está em Campos dos Goytacazes para realizar seu espetáculo "Quase Normal", foi surpreendida com o seu perfil hackeado por criminosos, que estão aplicando golpes financeiros em seus seguidores", informa o comunicado.

"No Instagram, os golpistas usam falsas conversas de aplicações bem sucedidas para incentivar os seguidores da artista a fazerem depósitos em suas contas bancárias. A assessoria de imprensa informa que medidas já estão sendo tomadas para recuperar a conta e atualizará a imprensa assim que tiver mais informações", completa.