Publicado 08/08/2024 08:44

Rio - A cantora Ludmilla utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (7), para anunciar o cancelamento da sua participação no show 'Para Sempre Pop' do 'Dia Brasil', no Rock in Rio 2024. No comunicado, ela explicou que não vai conseguir se apresentar no dia 21 de setembro por questões de 'logística'. No entanto, seu show em 13 de setembro, no Palco Mundo, continua confirmado.



"Eu tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar os meus compromissos. Para o Rock in Rio, meu show no Palco Mundo, no dia 13 de setembro, está confirmado e podem esperar um momento especial e à altura dos 40 anos do festival", iniciou a artista.