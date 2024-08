Silvio Santos e Tiago Abravanel - Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2024 08:27

Rio - Tiago Abravanel, de 36 anos, falou sobre a internação do avô Silvio Santos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto , durante a estreia de "Elvis - A Musical Revolution" , nesta quarta-feira (7). O ator informou que o momento é "difícil e delicado" e frisou que apresentador "está sendo bem assistido pelos médicos". Ele ainda estimou melhoras ao familiar.

"Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", afirmou Tiago, em entrevista à "Quem".

O artista também opinou sobre o amor que Silvio tem recebido dos fãs. "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente".

No último sábado (3), o SBT negou os rumores de que o apresentador estaria em estado crítico. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", diz a nota.