Em Ibiza, Mel Maia aproveita férias com namorado português, João Maria Pereira - Reprodução de vídeo / Instagram

Em Ibiza, Mel Maia aproveita férias com namorado português, João Maria PereiraReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/08/2024 13:45

Rio - A atriz Mel Maia, de 20 anos, mostrou nas rede sociais, nesta quinta-feira (8), que está aproveitando as férias em Ibiza, na Espanha, ao lado do namorado, o surfista português João Maria Pereira, 19. Além de curtir o dia na praia, o casal também foi às compras.



"Uau, quem é este? O Brad Pitt? O Ken da Barbie?", brincou a atriz nos stories do Instagram, no vídeo em que mostra o visual escolhido pelo namorado. Em seguida, ela compartilhou alguns registros da praia e em um restaurante beira mar.