Fiuk e Lumena dão beijão em festa e surpreendem web - Reprodução de vídeo / X

Fiuk e Lumena dão beijão em festa e surpreendem webReprodução de vídeo / X

Publicado 09/08/2024 08:53 | Atualizado 09/08/2024 08:57

Rio - Fiuk e Lumena, ex-participantes do 'BBB 21', surpreenderam a web após darem beijão durante uma festa no 'Rancho do Maia', na noite desta quinta-feira (8). O momento foi compartilhado nos stories do Instagram do influenciador Carlinhos Maia.

fotogaleria

No vídeo, os dois conversavam antes do beijo. "Pode ser daqui a pouco também, fazer o que?", iniciou Fiuk. Ao ser questionado pela psicóloga se ele estava namorando, o cantor respondeu: "Não, imagina". Depois da breve conversa, os ex-BBBs começaram a rir, enquanto pessoas ao redor incentivavam o momento. "Vai, beija logo", disseram. Foi então que o beijão aconteceu.

Confira:

BBB21 RENDENDO. FIUK E LUMENA AOS BEIJOS!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/oTZXENd6pg — thiago (@httpsrealitys) August 9, 2024

A cena repercutiu e internautas reagiram. "Fiuk está soltinho", opinou um usuário do X, antigo twitter. "Não estou crendo", expressou outra usuária das redes sociais. "Parece que os dois resolveram deixar o passado pra trás e aproveitar o momento! Às vezes, a vida real é ainda mais surpreendente do que o que vemos na TV", escreveu uma terceira pessoa. Vale lembrar que os dois protagonizaram alguns desentendimentos durante a edição 21 do Big Brother Brasil.