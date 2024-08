Karoline Lima revela estar morando no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 17:58

Rio - Karoline Lima, de 28 anos, confirmou no Stories do Instagram, nesta sexta-feira (9), que se mudou para o Rio. A influenciadora morava em São Paulo com a filha Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão. Agora, ela está de casa nova no mesmo estado que o namorado Leo Pereira.