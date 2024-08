Dani Calabresa revela vontade de engravidar mas desabafa: ’Tenho medo’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Dani Calabresa revela vontade de engravidar mas desabafa: ’Tenho medo’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/08/2024 12:57

Rio - A humorista Dani Calabresa, de 42 anos, revelou, através de uma publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (9), que sente vontade de engravidar. Casada com o publicitário Richard Neuman, ela ainda não tem filhos. No entanto, desabafou sobre o 'medo' que sente da maternidade, devido ao que costuma escutar de outras mulheres.



"Gente, tem várias vantagens da internet, né? Principalmente das redes sociais. Tem muita coisa que antes era romantizada e hoje não é mais. Por exemplo, a gente via foto de uma mulher com um 'nenénzinho', amamentando, e pensa: 'ah, que gostosura'. Hoje a gente sabe que aquela criança está mastigando o bico da 'teta' [seio] da mãe com a gengiva, que a mãe está arrepiada, sem repuxando, se segurando para não desmaiar. Isso é muito bom", iniciou.

"Por outro lado, eu estou desesperada, amor. Estou quase querendo que alguém volte romantizar um pouquinho a maternidade, porque estou com medo. Estou desesperada, tenho medo de engravidar e pessoa falar: 'se prepara. você? ainda mais você? meu Deus, eu quero ver'. É quase como se a pessoa quisesse um: 'ai, vem, entra aqui nessa piscina com a gente, mas vem sem boia de braço, pula de cabeça. Tua 'teta' vai rachar, nossa, você vai ver... varizes, você já tem? ah, porque na gravidez vem. Hemorroidas? Ih, nossa, a minha esticou. Saiu de Santo André e esticou até Moema", completou, em tom de humor.



"É quase uma competição do terror. 'Parto, você já pensa em normal?'. Eu falei: 'não, eu nem engravidei, por que eu pensaria, né?'. 'Ah, porque o meu, o primeiro foi tranquilo, mas o segundo, eu fiz tanta força que eu me caguei'. A outra 'ah, eu desloquei o maxilar'. 'E o peso do neném, você tá malhando, você não faz pilates? Porque para segurar o bebê, esse meu braço, eu fiquei sem fazer esse movimento por três anos'. Eu não sei se quero saber de tudo isso. Não sei! Meu braço fisgou agora, eu acho que é emocional", finalizou.



Nos comentários da publicação, Dani recebeu mensagens de apoio de famosas que já são mães. "A parte boa não tem como explicar, Dani. Vem com tudo que o banho de cachoeira é gelado mas vale muito a pena", expressou a apresentadora Titi Muller. "Vale a pena tudo", opinou Tata a atriz Werneck. "Me liga", disse a atriz Nanda Costa.