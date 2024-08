Gracyanne Barbosa posa de biquini e faz reflexão: ’Pensamento positivo’ - Reprodução

Gracyanne Barbosa posa de biquini e faz reflexão: 'Pensamento positivo'

Publicado 09/08/2024 10:55

Rio - Gracyanne Barbosa, de 40 anos, falou sobre a homenagem que recebeu no "Chega Mais", do SBT, em publicações feitas no Instagram, nesta quinta-feira (8). A musa fitness disse que se emocionou com os recados especiais e por relembrar sua trajetória profissional.

"Foi lindo reviver minha história, momentos e pessoas tão especiais. Me faz pensar, naquilo que muitas vezes deixamos para depois, o tempo que não aproveitamos com quem amamos, no que tenho que melhorar/mudar. Nos bons momentos que passamos juntos, nossas realizações, ver o quanto cresci em vários sentidos e saber que pude proporcionar momentos incríveis para eles. Olhar com mais calma para as minhas conquistas e ter a certeza, de que tudo acontece no tempo certo", afirmou.

Logo depois, ela refletiu: "Somos humanos falhos, cheios de erros, defeitos, pecados, às vezes erramos até quando queremos acertar, né? Mas nada disso define quem realmente somos. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de mudar e buscar ser uma pessoa melhor. Tenho muito orgulho da minha trajetória, passei por muita coisa na vida, mas o meu querer vencer na vida e poder dar o melhor para os meus sempre esteve à frente de tudo."



Ela ainda disse que está em paz com tudo que vem acontecendo. "Hoje, meu coração está em paz, tranquilo, estou reencontrando a felicidade, desengavetando sonhos, vontades, parei de me culpar por aquilo que não diz respeito só a mim e, desde então, estou muito mais leve. A gente tem que passar com essa mania horrível de se culpar demais, se cobrar demais e achar que a culpa é sempre nossa", finalizou.



Gracyanne está solteira desde o fim do relacionamento com Belo, no ano passado, quando enfrentaram uma crise no casamento. Durante esse período, ela chegou a viver um affair com o personal trainer Gilson Oliveira. A influenciadora confirmou que o casamento havia chegado ao fim em abril deste ano. Os dois oficializaram a união em 2012, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, com cerimônia celebrada por Padre Marcelo Rossi.