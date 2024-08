Kevin o Chris lança música em homenagem ao Dia dos Pais com outros MCs - Reprodução / YouTube

Publicado 09/08/2024 18:41 | Atualizado 09/08/2024 18:52

Rio - Kevin O Chris, de 26 anos, lançou nesta sexta-feira (9) a música "Set Dia dos Pais - Leal Amigo", homenageando diferentes tipos de pais em colaboração com nomes do funk e rap do Rio de Janeiro e de São Paulo. O cantor celebra, em especial, seu pai, que saiu da prisão há pouco tempo.

Além da história pessoal de Kevin com o pai, Big Blade, Mc Neu, Mc Igor, Nic Mazzi, Kroos, Gbzin e Duani também contam relatos de vida no projeto. Na letra, agradecem pelos conselhos, exaltam suas conquistas e também falam dos pais que não são biológicos, mas exerceram esse papel. A produção do single é do DJ Alex da Baixada.

Na postagem que fez no Instagram, fãs e artistas elogiaram o funkeiro. "Chorei", confessou uma. "Parabéns, mano. Isso é o que vale a pena na vida: família", concordou outro. E até Lulu Santos escreveu um comentário com um emoji de coração.

Em entrevista para o Meia Hora , o cantor contou que sua inspiração "vem de suas vivências" em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, lugar onde nasceu e foi criado: "Sempre busco trazer para o som aquela energia das ruas, do baile carioca, da galera, das festas. Às vezes, é um momento, uma vibe, e eu coloco isso nas letras, na batida, em tudo".

O artista já se apresentou no Rock in Rio Lisboa, mas neste ano fará seu primeiro show do festival no Brasil, no qual estará em dois dias no Espaço Favela.