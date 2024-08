Xamã e Renata Gutierrez celebram aniversário da filha depois de briga na Justiça - Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024





"Te ver feliz não tem preço, minha pequenininha. Mamãe sempre vai dar o melhor por você… ela pediu festa da Pequena Sereia com Sebastião que é a princesa favorita dela. [...] Mamãe e papai fez tudo do jeitinho que ela pediu. Foi incrível ver minha pequenininha dando pulinhos de alegria encantada com os personagens e com tudo que ela mais ama! Eu viverei o resto da minha vida fazendo tudo pra ela e por ela", escreveu Renata na legenda da publicação. Rio - Renata Gutierrez é mãe de Hanna, de 3 anos, uma das filhas do cantor Xamã. Apesar de já terem travado uma briga na Justiça , a influenciadora digital mostrou nas redes sociais, nesta sexta-feira (9), que eles deixaram os atritos de lado e se reuniram para celebrar o aniversário da pequena."Te ver feliz não tem preço, minha pequenininha. Mamãe sempre vai dar o melhor por você… ela pediu festa da Pequena Sereia com Sebastião que é a princesa favorita dela. [...] Mamãe e papai fez tudo do jeitinho que ela pediu. Foi incrível ver minha pequenininha dando pulinhos de alegria encantada com os personagens e com tudo que ela mais ama! Eu viverei o resto da minha vida fazendo tudo pra ela e por ela", escreveu Renata na legenda da publicação.

Nos registros, ela mostrou os detalhes da festa, que contou com itens personalizados no tema, uma atriz dando vida a Ariel e muitos brinquedos. A aniversariante foi fantasiada de Linguado, um dos personagens da animação. Akasha, de 6 anos, filha de Xamã com a atriz Natasha Hoffemann, também comemorou ao lado da irmã.

Em maio deste ano, Renata utilizou as redes sociais para acusar o cantor de ser um pai ausente . Uma semana depois, ela voltou aos stories do Instagram para revelar que o cantor moveu um processo contra ela. A influenciadora digital acusou o artista de tentar 'silenciá-la'.