Paolla Oliveira compartilha registro antigo e reflete: ’Envelhecer é complexo’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Paolla Oliveira compartilha registro antigo e reflete: ’Envelhecer é complexo’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/08/2024 12:00 | Atualizado 09/08/2024 12:01

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (8), um vídeo com registro antigo e atual, em que mostra a transição da adolescência para a fase adulta. A atriz também refletiu sobre o processo de 'envelhecimento'.



"Envelhecer é complexo. Mas também é inevitavelmente, transformar-se! E essa mudança não é só física, mas um processo enriquecedor de amadurecimento e aprofundamento em si. Hoje eu reflito sobre nossa sociedade frequentemente obcecada pela juventude e pela beleza limitada por estereótipos muito estreitos", iniciou Paolla na legenda da publicação. No registro de quando era adolescente, ela aparece brincando na praia. Já na fase adulta, Paolla faz poses enquanto é clicada.

fotogaleria

"E aí é crucial a gente desafiar as narrativas que romantizam o envelhecimento de maneira superficial ou, por outro lado, o demonizam por completo. Acho que podemos tentar fazer as pazes com esse processo e honrá-lo, reconhecendo que cada linha de expressão é um testemunho de nossas experiências, lutas e conquistas. E que bom que nossos traços mudam, pois cada mudança carrega consigo a história de quem somos e de quem estamos nos tornando", finalizou a atriz.



A publicação repercutiu e famosos e internautas reagiram. "Sempre linda e necessária né, Paolla?" comentou a cantora Pocah. "Igual vinho, uai. Só melhora", opinou uma usuária do Instagram. "Envelhecer é a parte mais importante e enriquecedora da nossa existência. Privilégio de poucos que usam com sabedoria essa dádiva", opinou uma terceira pessoa.