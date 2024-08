Karoline Lima curte dia de praia com o namorado, Léo Pereira - Reprodução / Instagram

Karoline Lima curte dia de praia com o namorado, Léo PereiraReprodução / Instagram

Publicado 09/08/2024 10:04

Rio - A influenciadora digital Karoline Lima, de 28 anos, curtiu o dia na Praia do Recreio, nesta quinta-feira (8), ao lado do namorado, o jogador de futebol Léo Pereira, 28. Nos stories do Instagram, eles mostraram que aproveitaram o momento ao lado dos filhos, frutos de seus antigos relacionamentos.

Antes de chegarem à praia, Karol e Léo pararam em uma barraca de pastel e caldo de cana. "Bom dia", escreveu a influenciadora, enquanto registrava o casal comendo. Já nas areias, eles posaram em clima de romance. Para a ocasião, Karol usou um biquíni e saída de praia em tons alaranjados, além de um chapéu para se proteger dos raios solares.

fotogaleria

Karoline também publicou fotos com Cecília, 2, do seu antigo namoro com o também jogador de futebol, Éder Militão. Já Léo posou com Helena, 4, e Matteo, 3, que teve com Tainá Castro. Vale lembrar que Militão e Tainá estão em um relacionamento.