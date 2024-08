Pedro Scooby e Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker

Publicado 16/08/2024 09:17 | Atualizado 16/08/2024 09:18

Pedro Scooby surpreendeu ao abrir o jogo sobre uma crise que enfrentou em seu casamento com a modelo Cintia Dicker. Durante sua participação no programa ‘Surubaum’, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o surfista revelou que ele e a ruiva passaram por um período separados. Após desmentir rumores sobre a crise, o ex-BBB finalmente admitiu que as dificuldades existiram.



Enquanto discutia sobre sexo e relacionamentos com os apresentadores, Pedro contou que o desejo sexual desempenhou um papel crucial na reconciliação com a esposa. “Há um tempo atrás, a gente passou por uma crise, passou por um tempo separado”, começou o ex-brother.

Em seguida, o atleta explicou que a forte atração entre eles foi um dos fatores que reaproximou o casal: “Cara, o tesão ajuda a aproximar e sentar para conversar depois. Por que essa parada de tipo assim, uma pessoa que você tem muito tesão”, afirmou.



Scooby detalhou que, após um período afastados, ele e Cintia se reencontraram e conseguiram retomar o relacionamento. “Foi assim, a gente tava um tempo separado, a gente se encontrou e cara…”, mencionou ele, revelando que o casal retomou a intimidade após ter relações íntimas.

O surfista não especificou quando a separação ocorreu, mas o casal enfrentou rumores de crise em várias ocasiões. Em julho de 2023, Pedro chegou a pedir desculpas publicamente após ser flagrado oferecendo carona a uma mulher depois de uma festa, fato que gerou especulações sobre o estado de seu casamento.



Cintia Dicker também já havia abordado os boatos de separação no início do ano, desmentindo as especulações e explicando a ausência do marido devido ao trabalho. “E para os curiosos de plantão, Pedro está trabalhando. Por isso ele está ausente, por isso não estou postando foto com ele”, esclareceu. Apesar dos altos e baixos, o casal continua junto.