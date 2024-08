Leandra Leal celebra o nascimento do segundo filho e revela nome - Foto: Reprodução

Leandra Leal celebra o nascimento do segundo filho e revela nomeFoto: Reprodução

Publicado 16/08/2024 12:30

A atriz Leandra Leal está radiante com a chegada de seu segundo filho, Damião. Nesta sexta-feira (16), a artista anunciou nas redes sociais que o bebê nasceu no dia 6 de agosto, enchendo sua família de amor e alegria. Nas redes sociais, ela recebeu o apoio dos fãs e seguidores, que fizeram questão de dar as boas vindas ao recém-nascido.

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou uma série de registros do pequeno conhecendo a família. Nas fotos, a artista surge ao lado do marido, Guilherme Burgos, da filha mais velha, Júlia, e outros familiares que receberam Damião de braços abertos.

Na legenda da publicação, a eterna "empreguete" se declarou ao caçula. "10 dias de amor. 10 dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 06 de agosto ao raiar do dia. Sou grata a oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata a família e a rede de amor que nos protege", escreveu.

A assessoria de imprensa da atriz revelou alguns detalhes sobre a chegada do novo herdeiro. "Nasceu no dia 6 de agosto o segundo filho da atriz e diretora Leandra Leal, que já é mãe de Julia, de 10 anos. Damião é fruto do casamento da atriz com o cineasta Guilherme Burgos. Mãe e bebê estão bem e se adaptando à nova rotina, a família toda está radiante! Viva Damião!", declarou.

"A família toda está radiante! Viva Damião!", declarou o comunicado oficial, ressaltando a felicidade do casal com o novo integrante. Damião é o primeiro filho biológico de Leandra, fruto de seu casamento com o cineasta Guilherme Burgos.



Vale lembrar que Júlia, a filha de Leandra, foi adotada durante seu relacionamento com o ex-marido Alê Youssef. A adoção foi um processo que durou mais de três anos, e hoje, a criança é uma irmã mais velha que demonstrou muito amor e carinho com Damião, conforme foto compartilhada pela famosa.