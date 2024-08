Bruna Griphao posa na praia e encanta seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 13:10

Bruna Griphao usou suas redes sociais para contar um episódio triste que viveu durante suas férias em Mykonos, na Grécia. A atriz, que recentemente participou do BBB 23, revelou que teve sua bolsa de grife roubada enquanto curtia uma balada na ilha paradisíaca. Na manhã desta sexta-feira (16), ainda abalada, a famosa desabafou sobre o ocorrido enquanto embarcava de volta ao Brasil.



Em seus stories do Instagram, a ex-BBB lamentou a perda do acessório de luxo. "O que eu chorei ontem, vocês não estão entendendo. Roubaram minha bolsa da Prada na balada e eu não sou a pessoa que dá mole com as coisas. E aqui a galera furta mesmo. Eu estava sentada e a bolsa das meninas estavam todas do lado, mas só levaram a minha", relatou.

A artista aproveitou para alertar seus seguidores sobre os riscos de furtos na região, mencionando que esses casos são mais comuns do que se imagina. "Fiquem ligados! Se vocês vierem para a Europa, está cheio de pickpockets. E outra, abriram mala [no aeroporto] e pegaram um monte de coisa de valor. Tem que estar muito bem fechada, porque metem a mão mesmo. Todo mundo levou uma garfada nessa viagem", revelou.



A ex-sister relatou que o furto aconteceu em questão de segundos e destacou que sempre toma cuidado com seus pertences. "Chorei tanto que meu pai me ligou. Foi um segundo que eu sentei para conversar, eu não tiro a bolsa do ombro, não dou mole mesmo com as coisas, sou chata mesmo", contou.



Por fim, ainda indignada com o ocorrido, ela lamentou mais uma vez. "Ser garfada na Europa, que raiva! A gente vem do Rio de Janeiro... Eu engasgava ontem de tanto chorar", recordou a famosa, revelando que escolheu usar a peça de grife de última hora. "Eu não ia nem sair de bolsa porque achei que não combinava com a roupa", encerrou.