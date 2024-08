Arthur Picoli desabafa nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 11:49 | Atualizado 16/08/2024 11:49

Arthur Picoli, ex-participante do Big Brother Brasil, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira (15), ao anunciar que precisará passar por uma cirurgia delicada no ombro. Nas redes sociais, o influenciador contou que, após uma consulta com o ortopedista, descobriu que a situação é mais grave do que esperava.

Em seu perfil no Instagram, o educador físico detalhou problema de saúde. "Fui ao ortopedista hoje cedo, e o que achávamos que estava ruim, está muito pior. Já tenho ressonância hoje a tarde e retornar nele o mais rápido possível para ele me encaminhar para o anestesista e os exames pré operatórios", iniciou

Em seguida, ele explicou para os seguidores do que se trata exatamente a situação que está enfrentando: Resumindo: Estou com meu osso amassado e sem ligamentos no ombro. Ou seja, cirurgia vai ter que ser aberta mesmo, com a retirada de osso de outro lugar para fixação em meu ombro”, afirmou.



Recentemente, o ex-BBB também usou seu Instagram para compartilhar uma transformação física impressionante. Em um vídeo postado no final de julho, o ex-namorado de Carla Diaz mostrou a diferença em seu corpo após seis meses de dedicação intensa na academia. "Já pensou se as mudanças que queremos ter acontecessem em um estalar de dedos?", escreveu.

Em seguida, ele refletiu sobre sua transformação que aconteceu entre os dias 24 de janeiro e 23 de julho deste ano. "Pois é… mas não tem fórmula mágica não. Toda e qualquer conquista deve ser comemorada, sempre. Marca aquele seu amigo aí que está precisando entender que é um caminho longo, um processo, não um milagre", detalhou.



Nos comentários, os seguidores do ex-brother não pouparam elogios à sua determinação. "Já vai servir de inspiração para eu cair para dentro do shape", comentou um internauta. Outro seguidor destacou o foco do influenciador: "A gente vê por aqui".