Cauã ReymondFoto: Reprodução

Publicado 16/08/2024 11:11

Cauã Reymond aproveitou a nostalgia do 'TBT' para trazer à tona um lado pouco conhecido de sua carreira. Na noite desta quinta-feira (15), o ator compartilhou em suas redes sociais fotos inéditas do início de sua trajetória como modelo. Os cliques, cheios de história, foram realizados pelo lendário designer e fotógrafo Karl Lagerfeld, que comandava a Chanel e a Fendi na época.



Em seu perfil no Instagram, o galã postou três registros feitas pelo fotógrafo renomado, destacando as memórias de quando ainda estava iniciando carreira no mundo da moda. "Polaroids feitas pelo Karl Lagerfeld. Lembranças de uma carreira de modelo que estava começando", escreveu o ator na legenda. Nas imagens, ele aparece com um visual bem diferente do atual, exibindo fios lisos e loiros.



O antigo estilo de Cauã, especialmente o cabelo loiro, não passou despercebido pelos seguidores, que se divertiram nos comentários. "O cabelo do Gugu me pegou…", brincou um internauta, fazendo referência ao apresentador Gugu Liberato. Outro seguidor comentou: "Sempre foi lindo, mas o cabelo da segunda foto…", destacando o visual inusitado do ator.



Apesar das brincadeiras sobre o cabelo, os elogios à beleza de Cauã não faltaram. "Minha gente, nunca teve a fase feio?", questionou uma seguidora, enquanto outra ressaltou: "Gato em todas as fases da vida". Independente do visual, o ator mostrou que seu charme atravessa décadas, literalmente, e continua encantando os fãs.