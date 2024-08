Jornalista 'expõe' Blake Lively: 'Não queria que eu estivesse ali' - Foto: Reprodução

Jornalista 'expõe' Blake Lively: 'Não queria que eu estivesse ali'Foto: Reprodução

Publicado 16/08/2024 14:23 | Atualizado 16/08/2024 14:23

A jornalista Kjersti Flaa compartilhou detalhes de uma experiência desconfortável ao entrevistar Blake Lively em 2016. Durante o programa "Popcorned Planet", nesta quinta-feira (15), Flaa revelou que a atitude da atriz durante a entrevista foi uma das mais difíceis que já enfrentou. “Eu só queria que aquilo acabasse o mais rápido possível”, confessou a jornalista.

Em um trecho exibido da entrevista, Blake Lively aparece visivelmente distante e sem olhar nos olhos da entrevistadora. Andy Signore, apresentador do programa, descreveu a atitude da atriz como "desrespeitosa". Kjersti, por sua vez, relembrou como se sentiu perdida no momento: “Foi como se eu tivesse saído fora do meu corpo, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo”.

Um dos momentos mais embaraçosos ocorreu quando Kjersti parabenizou Blake pela gravidez, usando o termo “barriga de grávida”. A reação da atriz, porém, foi inesperada e desagradável, chegando a sugerir que a própria jornalista poderia estar grávida. Kjersti relembra o impacto dessa insinuação: “Eu nunca estive e não posso [ficar grávida]. Então, não foi uma coisa legal de se fazer”.

Apesar da experiência negativa, a comunicadora disse não esperar um pedido de desculpas de Blake Lively, mas afirmou que o aceitaria de bom grado. "Pra ser sincera, eu não sei por que ela ficou ofendida. Eu acho que ela não queria estar ali e ela não queria que eu estivesse ali. Acho que ela estava de mau humor", refletiu. "Eu não espero isso [um pedido de desculpas], não vai mudar a minha vida neste momento se ela o fizer, mas eu acho que seria bom para ela", afirmou.