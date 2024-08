Bianca Andrade lamenta mau cheiro nas axilas e garante: 'Tomo banho' - Foto: Reprodução

Bianca Andrade lamenta mau cheiro nas axilas e garante: 'Tomo banho'Foto: Reprodução

Publicado 16/08/2024 10:30

Bianca Andrade não teve papas na língua ao desabafar sobre um problema que muitos evitam falar: o mau cheiro nas axilas. Nesta quinta-feira (15), a empresária de 29 anos usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar, com bom humor, a dificuldade que enfrenta para lidar com o "cecê". Em seguida, a influenciadora prometeu virar o jogo algum dia.

Em seus stories do Instagram, enquanto se arrumava, ela aproveitou para interagir com os fãs sobre o assunto. "Eu sou muito legal, gente boa, tomo banho, mas tenho cecê. É muito difícil ser assim", brincou, arrancando risadas dos seguidores.

Mesmo após um banho caprichado, Bianca confessou que o incômodo persiste. "Acabei de tomar banho. Como pode? Mas eu vou resolver isso... um dia. E eu não tenho sudorese, não é de ficar manchando roupa. É um fedidinho, azedinho", explicou Boca Rosa aos risos.

Essa não foi a primeira vez que a influenciadora falou abertamente sobre suas inseguranças. Em julho, a ex-BBB também comentou sobre os desafios que enfrenta com sua pele do rosto. Apesar de ter acesso aos melhores dermatologistas e tratamentos, ela revelou que as marcas de acne e texturas já a fizeram sentir vergonha de aparecer em vídeos.

"Pele perfeita não existe, e posso falar isso porque uma das maiores inseguranças que tenho na vida, que estou trabalhando muito, é que minha pele não é lisinha, sem textura e mancha. Isso porque hoje tenho todo o privilégio de ter um dermatologista, cuidar da minha pele e comprar os melhores produtos", declarou.