Jenny Miranda causa polêmica ao comparar filha Bia com ex-BBB Davi Brito - Foto: Reprodução

Publicado 16/08/2024 15:00

O nome de Davi Brito voltou a ser destaque nas redes sociais após ser mencionado por Jenny Miranda, ex-participante de A Fazenda, em meio a uma nova briga com sua filha, Bia Miranda. Durante a madrugada desta sexta-feira (16), a influencer se referiu à filha como "Davi 2", gerando polêmica ao comparar a jovem ao campeão do BBB 24.



A confusão começou quando Jenny teria chamado a polícia para a casa de Bia Miranda, alegando que a filha havia sido agredida pelo namorado, DJ Buarque. A jovem , no entanto, negou a acusação e rebateu a mãe, afirmando que a denúncia era falsa. A resposta provocou uma reação imediata da ex-reality, que comparou a situação com o comportamento de Davi Brito na TV.



"Davi 2, porque a Bia tem que chamar de Davi 2. Todo mundo caiu no conto dela, assim como caíram no conto do Davi quando ele estava no BBB", começou Jenny. A comparação, porém, não agradou a família do baiano. Elisangela Brito, mãe do ex-BBB, se manifestou nas redes sociais, exigindo que o nome do filho não fosse envolvido na briga.



Em comentário no Instagram, ela teria ameaçado a ex-Fazenda: "Tire o nome de Davi da sua boca… a assessoria vai cuidar disso", disparou a mãe do ex-brother, demonstrando sua insatisfação com a situação. Enquanto isso, tanto Bia Miranda quanto DJ Buarque negaram as acusações de Jenny sobre o suposto caso de violência doméstica, mas confirmaram o fim do relacionamento.