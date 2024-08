Giovanna Lima e Lucas Pizane - Reprodução do Instagram

Publicado 22/08/2024 11:11

Rio - Os ex-BBBs Lucas Pizane, de 22 anos, e Giovanna Lima, de 28, curtiram um banho de cachoeira, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (21). Em uma imagem publicada pelo cantor no Instagram, os dois aparecem coladinhos e sorridentes. Ele ainda assumiu que a água estava bem gelada.

Pizane também mostrou que fez uma pirâmide de pedras com a nutricionista e um pedido, já que há a superstição de que quando a 'torre' cair o desejo será atendido. "Só emano gratidão por esse momento incrível que estou vivendo. Meu desejo é que todo mal vá pra longe das nossas vidas e só sobre alegria, amor e paz. Obrigada a todos que acompanham e torcem aqui", escreveu na legenda.

Na última segunda-feira (19), Lucas surpreendeu Giovanna com um pedido de namoro durante um passeio de balão . Ele ainda exibiu detalhes do anel que deu para a nutricionista e explicou o significado da pedra. "Está associado à sua energia, semelhante a do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida".