Lucas Pizane pede Giovanna Lima em namoroReprodução do Instagram

Publicado 19/08/2024 10:42

Rio - Os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima estão namorando. O cantor surpreendeu a nutricionista com o pedido durante um passeio de balão em Minas Gerais, nesta segunda-feira (19), e presenteou a amada com um anel. Um vídeo do momento especial foi compartilhado pelo baiano no Instagram Stories.

Na mesma rede social, Pizane exibiu detalhes do anel que deu para Giovanna e explicou o significado da pedra. "Está associado à sua energia, semelhante a do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida". Ele também compartilhou alguns cliques com a namorada. "Meu raio de sol".

Os internautas vibraram com o pedido de namoro. "O casal mais lindo do mundo", afirmou um. "Você com a Gi fica melhor ainda! vocês dois juntos são demais. Emocionada aqui", comentou outro.