Nicolas Prattes compartilha vídeo brincando com filha de Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes compartilha vídeo brincando com filha de Sabrina SatoReprodução/Instagram

Publicado 18/08/2024 18:36

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, compartilhou neste domingo (18) um vídeo em que aparece se divertindo ao lado de Zoe, filha de sua namorada, a apresentadora Sabrina Sato, 43.

No registro, os dois estão no quarto da menina de cinco anos, onde ela brinca de aplicar sombra no rosto do ator e diz que ele "pode usar qualquer coisa". Nicolas então pergunta se pode fazer a escolha, e Zoe responde de maneira surpreendente: "Só não pode usar cueca".

Após pedir que Nicolas esfregue os lábios para espalhar o batom, Zoe avisa que fará um penteado nele. Enquanto ela sai para buscar os acessórios, o ator se diverte ao se aproximar da câmera para mostrar o resultado da maquiagem feita pela enteada.