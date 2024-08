Anttónia, filha de Gloria Pires, fica noiva de Paulo Dalagnoli - Reprodução / Instagram

Anttónia, filha de Gloria Pires, fica noiva de Paulo DalagnoliReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2024 14:25

Rio - Antonia Morais, filha de Gloria Pires que usa o nome artístico Anttónia, foi pedida em casamento pelo ator Paulo Dalagnoli durante um jantar de aniversário, neste sábado (17). Nas redes sociais, o casal celebrou o momento e foi parabenizado pelos famosos e internautas.

fotogaleria

"Ainda tentando processar tudo o que aconteceu nesse fim de semana… decidi fazer um jantar de aniversário para família e alguns poucos amigos, mas jamais imaginei que no meio disso tudo seria pedida em casamento pelo amor da minha vida. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento e compartilharam da nossa alegria!", escreveu Anttónia na legenda do post que reunia cliques do momento.

"Eu vou casar com a mulher da minha vida. Obrigado por tudo, meu Deus! Já tem um tempinho que não tenho coragem de pedir mais nada a você, você tem me dado tanto, tanto! Anttónia, meu amor, é um privilégio dividir a vida com você! Que venham anos, décadas, séculos ao seu lado! Te amo demais!", se declarou Paulo.

Gloria Pires, mãe de Anttónia, compartilhou o vídeo do momento em que a filha foi pedida em casamento. "Era um jantar de aniversário, que se transformou num pedido de casamento. Que essa alegria e essa emoção, tão autênticas, sejam uma constante na vida de vocês", escreveu a atriz.

Famosos ficaram encantados com os registros e também parabenizaram Anttónia e Paulo. "Parabéns aos sobrinhos lindos e maravilhosos", escreveu o ator Eri Johnson. "Que momento fratello! Parabéns casal!", disse Leandro Dlucca, marido de Cleo. "Que demais", comentou a atriz Claudia Raia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Dalagnoli (@paulodalagnoli)