Ary Fontoura comemora o centenário da irmã mais velha - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2024 19:52 | Atualizado 18/08/2024 20:18

Rio - O ator Ary Fontoura, de 91 anos, comemorou nas redes sociais neste domingo (18) o centenário de sua irmã, Ceci. Em postagem afetuosa no Instagram, o veterano expressou alegria ao ver a familiar atingir a marca.

"Feliz 100 anos para minha irmã! A centenária da família. Que Deus te proteja sempre. Ceci, eu te amo!", escreveu na legenda.

A homenagem foi acompanhada por uma foto de Ceci ao lado do irmão, com ambos sorrindo. Nos comentários, seguidores e colegas do ator também enviaram mensagens à aniversariante.

"Que linda! Feliz aniversário para Ceci", desejou a atriz Patricia Pillar. "Muitas bençãos para sua irmã regada de saúde e alegrias", desejou a atriz Mari Saad. "Prosperidade e muitas felicidades, Ceci!", disse o ator Julio Rocha.