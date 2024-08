Manuela é fruto da relação da atriz com o fotógrafo Jairo Goldfuss. - Reprodução/Instagram

Manuela é fruto da relação da atriz com o fotógrafo Jairo Goldfuss. Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2024 19:22

Rio - A atriz Gabriela Duarte, de 50 anos, prestou uma homenagem à filha Manuela, fruto de seu relacionamento com Jairo Goldfuss, nas redes sociais. Ela compartilhou vários registros da jovem, que está completando 18 anos neste domingo (18).



"Chegaram os seus tão sonhados 18 anos! Uma data bonita e simbólica. Estou emotiva, não vou mentir. Você, que sempre foi essa menininha cheia de vida, engraçada, criativa, alegre, falante, inteligente... hoje se torna essa jovem mulher com esses e muitos outros adjetivos, mas tudo potencializado!", escreveu na legenda.



"É muito bom estar ao seu lado nessa caminhada, minha filha. Você me ensina a ser melhor todos os dias. E a única coisa que eu desejo para você é saúde e que você voe. Brilhe! Seja você mesma. Mas sabendo: sua mãe sempre estará aqui para você", continuou.



Nos comentários, famosos também parabenizaram a herdeira. "Tia Ingrid te ama", afirmou Ingrid Guimarães. "Parabéns para a Manu! Que emoção! Senti aqui", disse Mônica Martelli. "Parabéns!", escreveu Alessandra Negrini.



Os seguidores não perderam a oportunidade de comentar sobre a semelhança entre as duas. "Sua filha é sua xerox", bradou um. "Jesus, é o seu clone", afirmou outro.